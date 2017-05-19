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19 мая 2017, 10:46 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

«Монако» отказался продавать Мбаппе в «Ливерпуль» за 70 млн евро

Руководство «Монако» не торопится расставаться с 18-летним форвардом сборной Франции Килианом Мбаппе.

Руководство Монако не торопится расставаться с 18-летним форвардом сборной Франции <span class=error>Килианом</span> <span class=error>Мбаппе</span>. Увеличить
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Как сообщает ESPN FC со ссылкой на Marca, клуб отверг предложение «Ливерпуля», который готов был выложить за игрока 70 млн евро. Отмечается, что президент «монегасков» Дмитрий Рыболовлев планирует выручить с продажи Мбаппе больше 100 млн евро.

При этом, глава французского клуба хочет, чтобы нападающий провел еще один сезон в составе «Монако».

В нынешнем сезоне Мбаппе провел во всех турнирах 41 матч, забил 26 голов и отдал 14 голевых передач.

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