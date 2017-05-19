Аршавин заявил, что, кроме ФК «Кайрат», ему, по сути, негде продолжать карьеру

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Аршавин стал игроком «Кайрата» весной 2016 года, подписав контракт по схеме «1+1». В составе клуба из Алма-Аты 35-летний форвард стал серебряным призером чемпионата страны и выиграл Суперкубок Казахстана.

«Все покажет время и моя игра. Будут предпосылки — продолжу, нет — завершу карьеру, потому что больше на профессиональном уровне мне играть, по сути, негде, — сказал Аршавин. — Смогут ли российские болельщики увидеть Аршавина на поле вживую? Есть же ветеранские и выставочные матчи. (Официальные исключены) На 99,9%».

По словам Аршавина, он не видит смысла в организации «Зенитом» прощального матча, отметив при этом, что ему «конечно, хотелось бы» сыграть на новом «Стадионе Санкт-Петербург». «Но этот матч все равно не будет официальным. Да и вообще — какой в нем смысл? К этому отношусь спокойно — будет такой матч, сыграю, нет — так нет», — отметил экс-капитан национальной сборной.

Говоря о планах после завершения карьеры, Аршавин заявил, что предпочел бы работать в клубе, а не становиться футбольным чиновником.