«Ривер Плейт» переиграл «Мельгар» в Кубке Либертадорес

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«Эстудиантес» нанес крупное поражение «Барселоне Гуаякиль», уже гарантировавшую себе выход в следующий этап. Второй командой, прошедшей в плей-офф из этой группы стал «Ботафого», переигравший «Атлетико Насиональ».

В другой группе «Ривер Плейт» переиграл в гостях «Мельгар».

Кубок Либертадорес.

Группа 1.

«Барселона Гуаякиль» — «Эстудиантес» — 0:3 (0:1).

Голы: Кавальяро, 29 (0:1). Санчес, 53 (0:2). Санчес, 80 (0:3).

Гуаякиль. Стадион «Monumental Isidro Romero Carbo».

«Ботафого» — «Атлетико Насиональ» — 1:0 (0:0).

Гол: Пимпан, 51.

Рио-де-Жанейро. Стадион «Estadio Nilton Santos».

Группа 3.

«Мельгар» — «Ривер Плейт» — 2:3 (1:2).

Голы: Аларио, 12 (0:1). Майяда, 20 (0:2). Фернандес, 23 (1:2). Эррера, 62 (2:2). Фернандес, 70 (2:3).

Арекипа. Стадион «Estadio de la Universidad Nacional San Agustin».