«Ривер Плейт» переиграл «Мельгар» в Кубке Либертадорес
Состоялись очередные матчи группового турнира Кубка Либертадорес.
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«Эстудиантес» нанес крупное поражение «Барселоне Гуаякиль», уже гарантировавшую себе выход в следующий этап. Второй командой, прошедшей в
В другой группе «Ривер Плейт» переиграл в гостях «Мельгар».
Кубок Либертадорес.
Группа 1.
«Барселона Гуаякиль» — «Эстудиантес» — 0:3 (0:1).
Голы: Кавальяро, 29 (0:1). Санчес, 53 (0:2). Санчес, 80 (0:3).
Гуаякиль. Стадион «Monumental Isidro Romero Carbo».
«Ботафого» — «Атлетико Насиональ» — 1:0 (0:0).
Гол: Пимпан, 51.
Группа 3.
«Мельгар» — «Ривер Плейт» — 2:3 (1:2).
Голы: Аларио, 12 (0:1). Майяда, 20 (0:2). Фернандес, 23 (1:2). Эррера, 62 (2:2). Фернандес, 70 (2:3).
Арекипа. Стадион «Estadio de la Universidad Nacional San Agustin».
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