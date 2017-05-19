«Лестер» повторил антирекорд по самому крупному поражению чемпиона АПЛ
«Лестер Сити» в перенесённом поединке 34-го тура АПЛ уступил «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 1:6.
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Таким образом, «лисы» повторили антирекорд английской
Премьер-лиги — «Лестер Сити» потерпел самое крупное поражение для чемпиона предшествующего сезона.
Данный антирекорд был установлен 23 октября 2011 года, когда обладатель титула «Манчестер Юнайтед» уступил на «Олд Траффорд» «Манчестер Сити» с таким же счётом — 1:6.
Главный тренер «Лестер Сити» Крэйг Шекспир после матча выразил надежду, что такое крупное поражение — единичный случай для его команды.
«Мы нечасто играем так, как играли сегодня. Команда действовала отлично, пока я был у руля. Надеюсь, это единичный случай», — сказал Шекспир.
18.05.2017 21:45
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основной раунд: 34-й тур
King Power Stadium
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