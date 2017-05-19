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19 мая 2017, 9:34 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Лестер» повторил антирекорд по самому крупному поражению чемпиона АПЛ

«Лестер Сити» в перенесённом поединке 34-го тура АПЛ уступил «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 1:6.

<span class=error>Лестер</span> Сити в перенесённом поединке 34-го тура <span class=error>АПЛ</span> уступил Тоттенхэм Хотспур со счётом 1:6. Увеличить
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Таким образом, «лисы» повторили антирекорд английской Премьер-лиги — «Лестер Сити» потерпел самое крупное поражение для чемпиона предшествующего сезона.

Данный антирекорд был установлен 23 октября 2011 года, когда обладатель титула «Манчестер Юнайтед» уступил на «Олд Траффорд» «Манчестер Сити» с таким же счётом — 1:6.

Главный тренер «Лестер Сити» Крэйг Шекспир после матча выразил надежду, что такое крупное поражение — единичный случай для его команды.

«Мы нечасто играем так, как играли сегодня. Команда действовала отлично, пока я был у руля. Надеюсь, это единичный случай», — сказал Шекспир.

18.05.2017 21:45 Зрители 31351 основной раунд: 34-й тур King Power Stadium
Лестер 1:6 Тоттенхэм Хотспур
Первый тайм: 0:2
Главные тренеры
Крейг Шекспир Маурисио Покеттино
Голы
59′ Бен Чилвелл 3
10 Харри Кейн (Сон Хын Мин) 25′
7 Сон Хын Мин (Д. Алли) 36′
10 Харри Кейн 63′
7 Сон Хын Мин (Х. Кейн) 71′
10 Харри Кейн (Ф. Лесняк) 88′
10 Харри Кейн (Б. Дэйвис) 90+2′
Составы
Каспер Шмайхель 1
Бен Чилвелл 3
80′ Дэнни Симпсон 17
Кристиан Фукс 28
65′ Марк Олбрайтон 11
Дэниел Амарти 13
Уилфред Ндиди 25
Рияд Махрез 26
66′ Йоан Беналуан 29
75′ Демарэй Грэй 22
78′ Джейми Варди 9
Ахмед Муса 7
45′ Синдзи Окадзаки 20
Ислам Слимани 19
1 Юго Ллорис
4 Тоби Алдервейрелд
5 Ян Фертонген
33 Бен Дэйвис
12 Виктор Ваньяма
15 Эрик Дайер
20 Деле Алли
10 Харри Кейн
17 Мусса Сиссоко 90′ 65′
14 Жорж-Кевин Нкуду
19 Мусса Дембеле 86′
44 Филип Лесняк
7 Сон Хын Мин 78′
9 Винсент Янссен
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 26
5 Удары в створ 12
4 Угловые 4
11 Фолы 8
4 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Майкл Оливер (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Тоттенхэм Хотспур
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