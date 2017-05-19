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19 мая 2017, 9:23 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Реал» выплатит «Малаге» бонус в € 1 млн за Иско, если выиграет Примеру

Мадридский «Реал» выплатит «Малаге» € 1 млн в качестве бонуса по трансферу полузащитника Иско, если завоюет титул чемпиона Испании.

Мадридский Реал выплатит Малаге € 1 млн в качестве бонуса по трансферу полузащитника <span class=error>Иско</span> если завоюет титул чемпиона Испании. Увеличить
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Соответствующий пункт был прописан при трансфере полузащитника Иско, состоявшемся в 2013 году. «Реал» обязался выплатить «Малаге» € 1 млн за каждый из титулов чемпиона Испании, выигранных в течение пяти лет после перехода игрока.

После 37 туров «Реал» занимает первую строчку в турнирной таблице Примеры, опережая «Барселону» на 3 очка.

В последнем туре чемпионата Испании «Реал» 21 мая сыграет с «Малагой».

В нынешнем сезоне Иско провёл за свой клуб 40 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал 9 результативных передач.

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