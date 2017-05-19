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19 мая 2017, 9:11 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Милан» объявил об убытках в € 71,9 млн в 2016 году

«Милан» провёл 18 мая встречу акционеров, на которой было объявлено об убытках в € 71,9 млн в 2016 году, сообщает Football Italia.

Милан провёл 18 мая встречу акционеров на которой было объявлено об убытках в € 719 млн в 2016 году сообщает Football Italia. Увеличить
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Доход клуба составил € 236,1 млн, что превысило соответствующий показатель 2015 года на € 17,3 млн. Повышение дохода связано с увеличением суммы, вырученной с продажи игроков — € 12,2 млн — в 2016 году, по сравнению с € 1,3 млн — в 2015 году.

Общие убытки «Милана» составили € 71,920,204. Они были компенсированы за счёт покупки итальянского клуба китайским бизнесменом Ли Йонхонгом, 25 марта 2017 года вложившим в клуб € 320 млн.

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«Милан» выиграл борьбу за Кессие

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