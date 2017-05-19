Испанец в голосовании опередил защитника Луиса Антонио Валенсию и форварда Златана Ибрагимовича. В предыдущие три года награды удостаивался голкипер «МЮ» Давид де Хеа.

В текущем сезоне Эррера принял участие в 48 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, забил два гола и отметился 11 результативными передачами.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">You've voted <a href="https://twitter.com/AnderHerrera">@AnderHerrera</a> the Sir Matt Busby Player of the Year for 2016/17 - well deserved! <a href="https://twitter.com/hashtag/MUFCPOTY?src=hash">#MUFCPOTY</a> <a href="https://t.co/N1GgE6a8TG">pic.twitter.com/N1GgE6a8TG</a></p>— Manchester United (@ManUtd) <a href="https://twitter.com/ManUtd/status/865326894560030724">18 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>