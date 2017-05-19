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19 мая 2017, 1:13 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Эррера — лучший игрок сезона в «Манчестер Юнайтед» по версии болельщиков

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера удостоен приза сэра Мэтта Басби, который вручается лучшему футболисту клуба по итогам сезона по результатам голосования болельщиков клуба, сообщает пресс-служба манкунианцев.

Испанец в голосовании опередил защитника Луиса Антонио Валенсию и форварда Златана Ибрагимовича. В предыдущие три года награды удостаивался голкипер «МЮ» Давид де Хеа.

В текущем сезоне Эррера принял участие в 48 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, забил два гола и отметился 11 результативными передачами.

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