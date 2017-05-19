«Верона» в следующем сезоне будет выступать в Серии A

В Серию A возвращается «Верона», которая в последнем туре сыграла в гостях вничью с «Чезеной» (0:0) и осталась на второй строчке. Столько же очков набрал «Фрозиноне», обыгравший сегодня дома «Про Верчелли» (2:1), но по дополнительным показателям выше оказалась «Верона», которая вернётся в элиту спустя год после вылета.

Ещё одна путёвка в Серию A будет разыграна в плей-офф, в котором примут участие «Фрозиноне», «Перуджа», «Беневенто», «Читтаделла», «Карпи» и «Специя».

Напомним, что первым забронировать путёвку в высший дивизион сумел СПАЛ, сделавший это 13 мая.