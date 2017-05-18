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18 мая 2017, 23:44 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Андерлехт» в 34-й раз выиграл чемпионат Бельгии

В матче 9-го тура плей-офф чемпионов в первенстве Бельгии «Шарлеруа» принимал на своём поле «Андерлехт». Встреча закончилась победой гостей со счётом 3:1.

В матче 9-го тура <nobr>плей-офф</nobr> чемпионов в первенстве Бельгии Шарлеруа принимал на своём поле Андерлехт. Увеличить
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В составе «Андерлехта» дубль оформил Лукаш Теодорчик, а ещё один гол забил Массимо Бруно. За «Шарлеруа» отличился Крис Бедья.

Таким образом, лидирующий в турнирной таблице чемпионата Бельгии «Андерлехт» досрочно оформил чемпионство, став недосягаемым для ближайшего преследователя «Брюгге» за тур до финиша первенства.

Последний раз «Андерлехт» одерживал победу в чемпионате Бельгии в сезоне-2013/14, после чего в турнире побеждали «Гент» и «Брюгге» поочерёдно. «Андерлехт» выиграл чемпионат Бельгии в 34-й раз в своей истории.

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