«Андерлехт» в 34-й раз выиграл чемпионат Бельгии
В матче 9-го тура
плей-офф чемпионов в первенстве Бельгии «Шарлеруа» принимал на своём поле «Андерлехт». Встреча закончилась победой гостей со счётом 3:1.
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В составе «Андерлехта» дубль оформил Лукаш Теодорчик, а ещё один гол забил Массимо Бруно. За «Шарлеруа» отличился Крис Бедья.
Таким образом, лидирующий в турнирной таблице чемпионата Бельгии «Андерлехт» досрочно оформил чемпионство, став недосягаемым для ближайшего преследователя «Брюгге» за тур до финиша первенства.
Последний раз «Андерлехт» одерживал победу в чемпионате Бельгии в сезоне-2013/14, после чего в турнире побеждали «Гент» и «Брюгге» поочерёдно. «Андерлехт» выиграл чемпионат Бельгии в 34-й раз в своей истории.