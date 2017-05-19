Покер Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Лестер»
В вынесенном матче 34-го тура чемпионата Англии «Лестер Сити» на своём поле принимал «Тоттенхэм Хотспур». Встреча проходила на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» и завершилась победой гостей со счётом 6:1.
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В составе победителей покер оформил Гарри Кейн, а дубль записал на свой счёт Сон Хын Мин. За «Лестер» отличился Бенджамин Чилвел.
|18.05.2017 21:45
|основной раунд: 34-й тур
|King Power Stadium
|Лестер
|1:6
|Тоттенхэм Хотспур
|Первый тайм: 0:2
Главные тренеры
|Крейг Шекспир
|Маурисио Покеттино
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|26
|5
|Удары в створ
|12
|4
|Угловые
|4
|11
|Фолы
|8
|4
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Майкл Оливер (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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