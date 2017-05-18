Мхитарян получил награду за лучший гол сезона в «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник Генрих Мхитарян был удостоен награды за лучший гол сезона в «Манчестер Юнайтед».
57% голосов в опросе, проходившем на официальном сайте манкунианцев, получил гол, забитый армянским хавбеком в матче 18-го тура английской
Рекордный 250-й гол Уэйна Руни за «МЮ, забитый в матче со «Сток Сити» (1:1), занял второе место с 13%, а гол Поля Погба в ворота «Суонси Сити» (3:1) замкнул тройку, набрав 9%.
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