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18 мая 2017, 23:33 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Мхитарян получил награду за лучший гол сезона в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник Генрих Мхитарян был удостоен награды за лучший гол сезона в «Манчестер Юнайтед».

57% голосов в опросе, проходившем на официальном сайте манкунианцев, получил гол, забитый армянским хавбеком в матче 18-го тура английской Премьер-Лиги с «Сандерлендом» (3:1). 28-летнему Мхитаряну удался эффектный удар скорпиона.

Рекордный 250-й гол Уэйна Руни за «МЮ, забитый в матче со «Сток Сити» (1:1), занял второе место с 13%, а гол Поля Погба в ворота «Суонси Сити» (3:1) замкнул тройку, набрав 9%.

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