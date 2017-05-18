Мхитарян получил награду за лучший гол сезона в «Манчестер Юнайтед»

57% голосов в опросе, проходившем на официальном сайте манкунианцев, получил гол, забитый армянским хавбеком в матче 18-го тура английской Премьер-Лиги с «Сандерлендом» (3:1). 28-летнему Мхитаряну удался эффектный удар скорпиона.

Рекордный 250-й гол Уэйна Руни за «МЮ, забитый в матче со «Сток Сити» (1:1), занял второе место с 13%, а гол Поля Погба в ворота «Суонси Сити» (3:1) замкнул тройку, набрав 9%.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Our Goal of the Season - we still don't know how <a href="https://twitter.com/HenrikhMkh">@HenrikhMkh</a> did it! ? <a href="https://twitter.com/hashtag/MUFCPOTY?src=hash">#MUFCPOTY</a> <a href="https://t.co/dmWgVJYOrW">pic.twitter.com/dmWgVJYOrW</a></p>— Manchester United (@ManUtd) <a href="https://twitter.com/ManUtd/status/865288130902999040">18 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Honoured to win this award ⚽️? <a href="https://twitter.com/hashtag/MUFCPOTY?src=hash">#MUFCPOTY</a> Goal of the season <a href="https://twitter.com/vancole9">@vancole9</a> <a href="https://t.co/tlcN8807VI">pic.twitter.com/tlcN8807VI</a></p>— Henrikh Mkhitaryan (@HenrikhMkh) <a href="https://twitter.com/HenrikhMkh/status/865299637661466624">18 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>