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На 33-й минуте хозяев вышли вперёд — ворота 21-летнего Митрюшкина поразил Марк Янко. На 39-й минуте Чадрак Аколо счёт сравнял. На 88-й минуте «Базель» вышел вперёд благодаря голу бывшего нападающего ЦСКА Сейду Думбия. Тем не менее «Сьон» сумел вырвать ничью — на пятой компенсированной минуте счёт сравнял Кевин Констант.

В таблице швейцарского чемпионата «Сьон» располагается на третьей строчке, отставая от идущего вторым «Янг Бойз» на 13 очков.