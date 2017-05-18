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18 мая 2017, 23:10 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Базель» — «Сьон»: Думбия забил Митрюшкину, но этого не хватило для победы

В матче 33-го тура швейцарской Суперлиги «Сьон», за который выступает российский вратарь Антон Митрюшкин, сыграл вничью со счётом 2:2 в гостях с «Базелем», который ещё 28 апреля обеспечил себе восьмой кряду чемпионский титул.

В матче 33-го тура швейцарской <span class=error>Суперлиги</span> <span class=error>Сьон</span> за который выступает российский вратарь Антон Митрюшкин сыграл вничью со счётом 2:2 в гостях с Базелем который ещё 28 апреля обеспечил себе восьмой кряду чемпионский титул. Увеличить
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На 33-й минуте хозяев вышли вперёд — ворота 21-летнего Митрюшкина поразил Марк Янко. На 39-й минуте Чадрак Аколо счёт сравнял. На 88-й минуте «Базель» вышел вперёд благодаря голу бывшего нападающего ЦСКА Сейду Думбия. Тем не менее «Сьон» сумел вырвать ничью — на пятой компенсированной минуте счёт сравнял Кевин Констант.

В таблице швейцарского чемпионата «Сьон» располагается на третьей строчке, отставая от идущего вторым «Янг Бойз» на 13 очков.

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