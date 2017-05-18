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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29792516/
18 мая 2017, 22:27 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Принц Жардим. Как португалец обогнал богатеев из «ПСЖ»

Под руководством Леонарду Жардима «Монако» впервые за 17 лет стал чемпионом Франции, обойдя «ПСЖ» Унаи Эмери.

Под руководством <span class=error>Леонарду</span> <span class=error>Жардима</span> Монако впервые за 17 лет стал чемпионом Франции обойдя <span class=error>ПСЖ</span> <span class=error>Унаи</span> <span class=error>Эмери</span>. Увеличить
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ДАЙТЕ ЖАРДИМУ ПОРАБОТАТЬ

Два года понадобилось португальцу, чтобы выстроить команду своей мечты. В свой первый год Жардим, не привыкший к шикарным бюджетам, пытался совладать со звездными и капризными игроками, а заодно и справиться с критикой в прессе.

На следующий сезон «Монако», сменивший курс развития и сокративший активность на трансферном рынке, медленно и с мучениями начал воплощать в жизнь идеи тренера. Но о ярком футболе не было и речи. Жардим всю карьеру славился оборонительной, сдержанной тактикой. И как почти любой португалец, умел работать в условиях очень ограниченного бюджета. Именно по такой схеме он действовал в «Спортинге». Кто бы мог подумать, что «Монако» так преобразится в этом году?!

Свой третий сезон в клубе Жардим отпраздновал одним из лучших стартов за всю историю монегасков. Команда изменилась. Специалиста впервые начали хвалить за то, что он создал лучшую линию атаки в чемпионате Франции.

И только ли во Франции? 42-летний Жардим собрал неудержимую команду, которая забила больше ста голов и потерпела всего три поражения. Этим футболом тренер покорил весь мир. Португальцу удалось сделать то, чем когда-то славился Арсен Венгер — создать атакующую, играющую, симпатичную команду, показать миру потенциал молодых футболистов.

Жардима «увольняли» из «Монако» каждый сезон. И можно только аплодировать руководству, которое проявило терпение, поверило в тренерские идеи. Если португальским тренерам дать работать, многие из них добиваются результата. Не зря в лучших европейских лигах чемпионами в этом сезоне становились либо итальянские, либо португальские специалисты.

МАКСИМУМ ИЗ МИНИМУМА

В чем заключается секрет Жардима? Во-первых, он умеет работать с теми игроками, что есть, и не жалуется на бюджет. Во-вторых, ведет себя скромно, принимает правила клуба, руководства, и просто работает в удовольствие. В-третьих, умеет по-настоящему увлечь своими идеями игроков, — об этом рассказывали многие, с кем Жардим работал в Португалии.

Одним из первых руководителей, который поверил в Жардима, был президент клуба «Камаша» с острова Мадейра Аурелиу Антунеш. Его поразили лидерские качества молодого специалиста, но главное — способность выжимать максимум из тех игроков, что были в команде.

«Он никогда не требовал приобрести того или иного футболиста, был доволен тем составом, что удавалось собрать. Мне кажется, он и по сей день применяет подобную систему. Это очень важное качество — не быть требовательным и капризным, а уметь справляться с тем, что имеешь», — говорил Антушеш.

И рассказал интересную историю о новом особенном португальце: «Жардим всегда говорил: «К 40 годам я должен тренировать один из топ-клубов чемпионата Португалии. Если этого не произойдет, пойду учить детей в школу!».

Вот еще забавная деталь: раньше Жардим был очень экономным — никогда не носил в бумажнике больше пяти евро. Не поэтому ли и сейчас не гонится за звездными игроками и чувствует себя комфортно в клубах с не самым раздутым бюджетом?

После завоевания чемпионского титула Жардим заявил, что этот трофей стал самым важным в жизни. Ведь победить, не являясь фаворитом, тем более команду, накачанную деньгами, действительно большое достижение.

Монако
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