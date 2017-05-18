Ди Мария близок к переходу в «Интер»
Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария, вероятно, станет игроком «Интера». Об этом сообщают итальянские СМИ.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ди Мария является клиентом агента Жорже Мендеша, который также работает с Пепе. Защитник «Реала» можете перейти в «Интер» на правах свободного агента свободного агента. Как сообщает FCInterNews.it, Мендеш ведет переговоры и о переходе в «Интер» Ди Марии. В них большую роль играет
В текущем сезоне 29-летний Анхель Ди Мария провел 41 матч за «ПСЖ» и забил 14 мячей при 15 голевых передачах.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter