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18 мая 2017, 21:22 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Ди Мария близок к переходу в «Интер»

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария, вероятно, станет игроком «Интера». Об этом сообщают итальянские СМИ.

Полузащитник <span class=error>ПСЖ</span> <span class=error>Анхель</span> Ди Мария вероятно станет игроком <span class=error>Интера</span>. Об этом сообщают итальянские СМИ. Увеличить
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Ди Мария является клиентом агента Жорже Мендеша, который также работает с Пепе. Защитник «Реала» можете перейти в «Интер» на правах свободного агента свободного агента. Как сообщает FCInterNews.it, Мендеш ведет переговоры и о переходе в «Интер» Ди Марии. В них большую роль играет вице-президент миланского клуба, соотечественник Ди Марии Хавьер Дзанетти. Есть большая вероятность, что летом хавбек парижан переедет в Милан.

В текущем сезоне 29-летний Анхель Ди Мария провел 41 матч за «ПСЖ» и забил 14 мячей при 15 голевых передачах.

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