Новый контракт Мертенса с «Наполи» будет рассчитан до лета 2021 года

По новому контракту зарплата 29-летнего игрока сборной Бельгии составит € 4 млн.

Источник отмечает, что пункт о выкупе Мертенса за € 30 млн будет активен только с июня 2018 года.

Ранее сообщалось, что приобрести Мертенса, который в нынешнем сезоне забил 31 гол в 44 матчах, хочет «Манчестер Юнайтед».