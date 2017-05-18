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18 мая 2017, 21:23 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Новый контракт Мертенса с «Наполи» будет рассчитан до лета 2021 года

Полузащитник «Наполи» Дрис Мертенс согласовал новый контракт с клубом, рассчитанный до июня 2021 года и предусматривающий отступные в размере € 30 млн, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

По новому контракту зарплата 29-летнего игрока сборной Бельгии составит € 4 млн.

Источник отмечает, что пункт о выкупе Мертенса за € 30 млн будет активен только с июня 2018 года.

Ранее сообщалось, что приобрести Мертенса, который в нынешнем сезоне забил 31 гол в 44 матчах, хочет «Манчестер Юнайтед».

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