Во вчерашнем весьма скучном матче с «Динамо» донецкая команда в очередной раз имела преимущество, но играла довольно инертно. Чувствовалось, что сезон близится к концу и у лидеров обоих коллективов силы на исходе. Тем не менее, горняки явно вели игру и вопрос заключался лишь в том: когда они воплотят свой перевес в гол? Марлос закрыл этот вопрос на 80-й минуте. А весь трагизм ситуации для «Динамо» заключался в том, что еще минут за пять до окончания матча, на 85-й, когда, казалось, все должно было «пылать», замененные и игроки запаса сидели на лавке с таким выражением лиц, будто команда проигрывала с разницей в три мяча и более. Ни тени надежды….

Впрочем, сейчас не о «Динамо». Празднующий в этом году свой 90-летний юбилей гранд украинского футбола еще только попытается попасть в Лигу чемпионов в августе, когда будут проходить квалификационные раунды главного еврокубка. И не факт, что попадет. Как не попал в прошлом году «Шахтер». Да и само «Динамо», автоматически получившее место в главном еврокубке (как чемпион страны) в минувшем сезоне, мягко говоря, не блеснуло. Кто не помнит — последнее место в группе, всего 1 победа, 2 ничьи и 3 поражения — пять баллов.

Нынешний сезон отчетливо показал — групповой турнир или, максимум, первый раунд весенней части плей-офф, как говорится — предел мечтаний.

Сейчас команды поменялись местами — теперь уже «Шахтер» получил место в главном турнире. Получил за явным преимуществом, выиграв оба внутренних турнира сезона и имея превосходство над киевлянами в УПЛ в 17 очков.

Что дальше?

Как показывает практика последних сезонов, успехи на внутренней арене — далеко не залог будущих успехов на арене международной. Нынешний сезон отчетливо показал — групповой турнир или, максимум, первый раунд весенней части плей-офф, как говорится — предел мечтаний. Если еще в сезоне 2015/16 горняки смогли дойти до полуфинала ЛЕ, а «Динамо» преодолело групповой раунд Лиги чемпионов и выбыло из борьбы в 1/8 финала, то сейчас наши гранды и близко не показали таких результатов. В частности, горняки второй год подряд «пострадали» от испанских клубов. В полуфинале ЛЕ 2015/16 у них на пути встала «Севилья». А годом спустя они уступили «Сельте» из Виго, проиграв по сумме двух матчей после гостевой победы 1:0.

Впрочем, дело не в испанских, и ни в каких других иностранных клубах. Дело — в уровне нашего национального футбола и в развитии самих грандов. За последние четыре года наш сегодняшний лидер не сделал ни одного значимого приобретения. Только — возвращения из аренды собственных воспитанников и покупка игроков украинских команд с пометкой «молодой-перспективный». Да, еще покупка Эдуардо да Силвы, который до этого уже провел четыре года в донецкой команде и считался «условным новичком». Лето 2013-го стало последним, когда «Шахтер» по-настоящему активно вел себя на трансферном рынке. Как итог — приобретение Бернарда, Факундо Феррейры, Фреда, Фернандо и Веллингтона Нема.

Чтобы не допустить повторения прошлогоднего результата «Динамо» в группе ЛЧ «Шахтеру» срочно необходимо «встряхнуться».

Четыре года без серьезных покупок в современном футболе не могут пройти даром для любой команды. Тем более — для такой амбициозной, как «Шахтер», ставящей для себя высокие цели не только в Украине, но и за рубежом. И первый звоночек прозвучал еще год назад, во время 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, когда «Шахтер» обменялся победами со скромным швейцарским «Янг Бойз» и уступил «молодым» в серии пенальти. Второй звоночек был уже в этом году, в феврале, во время ответного матча с «Сельтой».

Чтобы не допустить повторения прошлогоднего результата «Динамо» в группе ЛЧ «Шахтеру» срочно необходимо «встряхнуться». Результаты горняков в национальном чемпионате Украины уж точно не дают полной картины о возможностях команды на более высоком уровне. И даже преимущество в 17 очков над «Динамо» вряд ли о чем-то говорит с точки зрения перспектив в главном еврокубке.

А вот инертность на трансферном рынке и ограниченный выбор игроков для главного тренера — совсем не то, что может позволить себе команда, претендующая на успехи в Европе.

Кирилл Стадниченко.