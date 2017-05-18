Вратарь сборной Украины Денис Бойко собирается разорвать контракт с «Бешикташем» и стать свободным агентом

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Контракт голкипера с турецким клубом действителен до 2020 года.

Ранее сообщалось, что «Малага» не будет выкупать украинца у «Бешикташа».

Недавно «Малага» получила нового тренера — им стал испанец Мичел, но на карьере Бойко это не отразилось в лучшую сторону, и Денис вынужден покинуть испанский клуб. Ближайшим летом у экс-вратаря «Динамо» и «Днепра» могут быть серьезные проблемы с поиском нового рабочего места.

Всего в этом сезоне Бойко провел за «Малагу» 5 матчей, пропустив в свои ворота 13 мячей за 450 минут игрового времени, сообщает Команда1.