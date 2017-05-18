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18 мая 2017, 15:57 | Футбол: Зарубежный | УНИАН

Вратарь сборной Украины Денис Бойко собирается разорвать контракт с «Бешикташем» и стать свободным агентом

Вратарь сборной Украины и турецкого «Бешикташа» Денис Бойко, выступающий на правах аренды в Испании за «Малагу», намерен получить статус свободного агента.

Карьера <nobr>экс-голкипера</nobr> Динамо и Днепра застопорилась. Увеличить
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Контракт голкипера с турецким клубом действителен до 2020 года.

Ранее сообщалось, что «Малага» не будет выкупать украинца у «Бешикташа».

Недавно «Малага» получила нового тренера — им стал испанец Мичел, но на карьере Бойко это не отразилось в лучшую сторону, и Денис вынужден покинуть испанский клуб. Ближайшим летом у экс-вратаря «Динамо» и «Днепра» могут быть серьезные проблемы с поиском нового рабочего места.

Всего в этом сезоне Бойко провел за «Малагу» 5 матчей, пропустив в свои ворота 13 мячей за 450 минут игрового времени, сообщает Команда1.

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