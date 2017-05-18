Дисквалификацию Папа Гуйе оставили в силе
18 мая состоялось заседание
Контрольно-дисциплинарного комитета, на котором был принят ряд решений, сообщает официальный сайт ФФК.
КПЛ, 12-й тур
«Атырау» — «Ордабасы»
В соответствии со ст. 118 ДР ФФК применить к спортивному директору футбольного клуба «Атырау» С. Жукову санкцию в виде «штрафа в размере 300 000 (триста тысяч) тенге» — за нецензурные выражения, допущенные в адрес официальных лиц матча.
«Окжетпес» — «Кайрат»
За невыполнение требований пункта 4.7 Технического регламента проведения матчей чемпионата и Кубка РК по футболу сезона 2017 года (недостаточное количество рекламных баннеров, утвержденных ПФЛК) во время проведения матча применить к футбольному клубу «Окжетпес» санкцию — замечание.
Первая лига, 5-й тур
«Жетысу» — «Махтаарал»
В соответствии со ст.118 ДР ФФК дисквалифицировать игрока футбольного клуба «Махтаарал» К. Задорожного на пять матчей — за нецензурные выражения, допущенные игроком в адрес партнера по команде после остановки игры. Сроком начала дисквалификации К. Задорожного определить 15 мая 2017 года.
Вторая лига, 6-й тур
«Рузаевка» — «Жетысу М»
За невыполнение требований, предъявляемых к матчу во время его проведения (опоздание машин противопожарной службы в связи, с чем было задержано начало матча) применить к футбольному клубу «Рузаевка» санкцию — замечание.
Кроме того, был поднят вопрос об отмене двух дисквалификаций:
1Отказать в пересмотре срока дисквалификации игрока футбольного клуба «Актобе» Папа Гуйе, дисквалифицированного решением КДК от 12 мая 2017 года на три матча — за агрессивное поведение (удар соперника во время игры).
2Отказать в пересмотре срока дисквалификации игрока футбольного клуба «Алтай» Н. Кунова, дисквалифицированного решением КДК от 12 мая 2017 года на пять матчей — за нецензурные выражения, допущенные игроком в адрес соперника после остановки игры.
Источник: Официальный сайт ФФК.
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