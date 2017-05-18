Дисквалификацию Папа Гуйе оставили в силе

КПЛ, 12-й тур

«Атырау» — «Ордабасы»

В соответствии со ст. 118 ДР ФФК применить к спортивному директору футбольного клуба «Атырау» С. Жукову санкцию в виде «штрафа в размере 300 000 (триста тысяч) тенге» — за нецензурные выражения, допущенные в адрес официальных лиц матча.

«Окжетпес» — «Кайрат»

За невыполнение требований пункта 4.7 Технического регламента проведения матчей чемпионата и Кубка РК по футболу сезона 2017 года (недостаточное количество рекламных баннеров, утвержденных ПФЛК) во время проведения матча применить к футбольному клубу «Окжетпес» санкцию — замечание.

Первая лига, 5-й тур

«Жетысу» — «Махтаарал»

В соответствии со ст.118 ДР ФФК дисквалифицировать игрока футбольного клуба «Махтаарал» К. Задорожного на пять матчей — за нецензурные выражения, допущенные игроком в адрес партнера по команде после остановки игры. Сроком начала дисквалификации К. Задорожного определить 15 мая 2017 года.

Вторая лига, 6-й тур

«Рузаевка» — «Жетысу М»

За невыполнение требований, предъявляемых к матчу во время его проведения (опоздание машин противопожарной службы в связи, с чем было задержано начало матча) применить к футбольному клубу «Рузаевка» санкцию — замечание.

Кроме того, был поднят вопрос об отмене двух дисквалификаций:

1Отказать в пересмотре срока дисквалификации игрока футбольного клуба «Актобе» Папа Гуйе, дисквалифицированного решением КДК от 12 мая 2017 года на три матча — за агрессивное поведение (удар соперника во время игры).

2Отказать в пересмотре срока дисквалификации игрока футбольного клуба «Алтай» Н. Кунова, дисквалифицированного решением КДК от 12 мая 2017 года на пять матчей — за нецензурные выражения, допущенные игроком в адрес соперника после остановки игры.

Источник: Официальный сайт ФФК.