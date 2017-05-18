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В финале Кубка Украины «Шахтер» обыграл киевское «Динамо» со счетом 1:0. Гол в составе «горняков» провел Марлос. А еще бразилец не реализовал пенальти, назначенный арбитром Константином Трухановым в дебюте встречи. Об эпизоде с назначением одиннадцатиметрового, а также о других резонансных судейских решениях, UA-Футбол пообщался с экспертом, экс-арбитром ФИФА Мирославом Ступаром.

— Назначение Труханова на финальный матч ожидалось. Константин понимает футбол и судит не только формально по букве правил, но и чувствует характер игры. На матчах между «Динамо» и «Шахтером» работали все наши топовые арбитры и часто поединки завершались скандалами. У Труханова, к счастью — без скандала, — сказал Мирослав Иванович.

Хотя температура борьбы зашкаливала и арбитру было совсем нелегко выполнять свои обязанности. В действиях Труханова можно отметить как позитив, так и негатив. Но главное то, что победил сильнейший.

Сначала о позитиве. Труханов не выносил футболистам карточек по формальным признакам, понимая, что игра напряженная, поэтому такие карточки могут рано или поздно обернуться удалениями. На 12-й минуте Кучер в борьбе с оппонентом наступил ему на голеностоп левой ноги. Конечно, «динамовцу» было больно и формально это нарушение правил тянуло на предупреждение. Но Труханов обошелся без него, проведя устную профилактическую работу. И это правильно.

На 16-й минуте Ярмоленко в штрафной зоне «Шахтера» убрал мяч под себя, проскочил Коваленко, но зацепился за его ногу. Правда, сразу же Андрей поднялся на ноги, тем самым подтвердив, что фола не было. Здесь также все чисто. На 54-й минуте Гармаш сфолил вблизи своей штрафной площадки, а Сидорчук на эмоциях швырнул мяч. Здесь желтую карточку Сидорчук получил справедливо.

В конце второго тайма Кадар после падения в ходе единоборства ответил сопернику толчком, — отмечает эксперт. — К эпицентру сбежались футболисты обеих команд, но Труханов сразу привел их в чувство, показав по одной желтой карточке самым эмоциональным. Этого было достаточно. Все бы замечательно, если бы не два негативных момента.

На 74-й минуте в углу поля, — у углового флажка, — дончане защищались, Срна контролировал мяч, а Гармаш его атаковал. Денис толкнул Срну в спину, Дарио упал на газон, Гармаш забрал мяч, после чего получил умышленный удар по ногам от соперника. Конечно, это желтая карточка. Очевидная. Труханов здесь не разобрался. Арбитр назначил фол против дончан. Здесь стоило фиксировать фол Гармашу, но одновременно демонстрировать желтую карточку Срне за умышленный удар соперника. А это было бы второе предупреждение для хорвата и удаление. И кто знает, как «Шахтер» доиграл бы этот матч в меньшинстве. Было бы явно сложнее, но арбитр пожалел Срну.

Назначение одиннадцатиметрового в ворота «Динамо» якобы за игру рукой Пантича напомнило уличный футбол, когда за любой контакт мяча с рукой пробивают пенальти. Труханов видел этот несложный момент, но подвергся давлению и апелляциям игроков «Шахтера», — говорит Мирослав Ступар.

Последовала подача с правого фланга на дальнюю штангу, в скоплении игроков Ракицкий сыграл головой и мяч попал в руку подпрыгнувшего Пантича. Здесь нет даже формальных признаков одиннадцатиметрового удара. Игра рукой — это умышленные действия игрока, который создает контакт с мячом с помощью руки. Учитываются движение рукой к мячу, расстояние между соперником и мячом, положение руки, возможность игрока избежать контакта. Ни один из этих факторов не свидетельствовал в пользу одиннадцатиметрового удара. Увеличивал ли Пантич с помощью рук объем тела? Об этом можно говорить тогда, когда мяч летит в ворота и футболист перекрывает створ. Здесь этого нет.

Оправдать назначение этого одиннадцатиметрового нельзя. К счастью, Марлос своим промахом сгладил ситуацию, но об ошибке нужно говорить, — резюмировал эксперт.