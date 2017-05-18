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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29786506/
18 мая 2017, 15:50 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Боррьелло купил дефибрилляторы для трёх регионов Италии, выиграв спор у Вьери

Нападающий «Кальяри» Марко Боррьелло купил дефибрилляторы для трёх регионов Италии.

Об этом футболист написал на своей официальной странице в «Инстаграме».

В начале сезона 34-летний Боррьелло поспорил с бывшим форвардом сборной Италии Кристианом Вьери, что забьёт 15 голов. Нападающему «Кальяри» это удалось. Вырученные деньги Марко потратил на покупку дефибрилляторов.

«Вместо того что потратить деньги на отпуск, я решил купить три дефибриллятора и пожертвовать их трём регионам Италии, которые близки моему сердцу: один в Неаполь, один в Норче, который в прошлом году пострадал от землетрясения, и один будет использоваться в Сардинии», — написал Боррьелло.

Всего в нынешнем сезоне Марко Боррьелло принял участие в 34 матчах итальянской Серии А и забил 16 голов.

Кальяри
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