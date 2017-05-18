Главный тренер «Шахтера» Фонсека является одним из основных кандидатов на пост наставника ПСЖ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Летом этого года «ПСЖ», скорее всего, отправит в отставку Унаи Эмери, а на его место пригласит нового специалиста.

Приоритетным вариантом для руководства парижан является нынешний наставник «Монако» Леонарду Жардим, которого в то же время сватают в качестве будущего наставника в лондонский «Арсенал». В случае неудачи в переговорах с Жардимом «ПСЖ» может обратиться к варианту с главным тренером «Шахтера» Паулу Фонсекой.

По итогам нынешнего сезона «ПСЖ» проиграл «Монако» борьбу за чемпионство во Франции, а в Лиге чемпионов вылетел в 1/8 финала от «Барселоны», несмотря на победу в первом матче со счетом 4:0. На «Камп Ноу» в ответном матче парижане потерпели сокрушительное поражение 1:6.

44-летний Паулу Фонсека возглавил «Шахтер» летом минувшего года вместо ушедшего в «Зенит» Мирчи Луческу. В своем дебютном сезоне португалец выиграл с новой командой чемпионат Украины и Кубок страны. Вчера донетчане в финальном матче Кубка обыграли «Динамо» со счетом 1:0.

Действующий контракт Фонсеки с горняками рассчитан до лета 2018 года.