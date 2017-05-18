Главный тренер «Шахтера» Фонсека является одним из основных кандидатов на пост наставника ПСЖ
Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека входит в число основных кандидатов на пост главного тренера французского «ПСЖ». Об этом сообщает издание Golo со ссылкой на авторитетную французскую L'Equipe.
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Летом этого года «ПСЖ», скорее всего, отправит в отставку Унаи Эмери, а на его место пригласит нового специалиста.
Приоритетным вариантом для руководства парижан является нынешний наставник «Монако» Леонарду Жардим, которого в то же время сватают в качестве будущего наставника в лондонский «Арсенал». В случае неудачи в переговорах с Жардимом «ПСЖ» может обратиться к варианту с главным тренером «Шахтера» Паулу Фонсекой.
По итогам нынешнего сезона «ПСЖ» проиграл «Монако» борьбу за чемпионство во Франции, а в Лиге чемпионов вылетел в 1/8 финала от «Барселоны», несмотря на победу в первом матче со счетом 4:0. На «Камп Ноу» в ответном матче парижане потерпели сокрушительное поражение 1:6.
44-летний Паулу Фонсека возглавил «Шахтер» летом минувшего года вместо ушедшего в «Зенит» Мирчи Луческу. В своем дебютном сезоне португалец выиграл с новой командой чемпионат Украины и Кубок страны. Вчера донетчане в финальном матче Кубка обыграли «Динамо» со счетом 1:0.
Действующий контракт Фонсеки с горняками рассчитан до лета 2018 года.
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