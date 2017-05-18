«Челси» предложит Куртуа новый контракт и начал переговоры с игроком

Несмотря на то что действующее соглашение теряет юридическую силу лишь летом 2019 года, лондонцы уже сейчас хотят его продлить.

Sky Sports сообщает, что руководство «Челси» уже начало переговоры с 25-летним голкипером. Детали контракта пока неизвестны. Ранее сообщалось, что оклад бельгийского вратаря может возрасти до £ 200 тыс. в неделю (около € 234 тыс).

В январе этого года мадридский «Реал» предложил «Челси» за Куртуа € 30 млн.