«Челси» предложит Куртуа новый контракт и начал переговоры с игроком
Руководство «Челси» готовит новый контракт для голкипера Тибо Куртуа.
Несмотря на то что действующее соглашение теряет юридическую силу лишь летом 2019 года, лондонцы уже сейчас хотят его продлить.
Sky Sports сообщает, что руководство «Челси» уже начало переговоры с 25-летним голкипером. Детали контракта пока неизвестны. Ранее сообщалось, что оклад бельгийского вратаря может возрасти до £ 200 тыс. в неделю (около € 234 тыс).
В январе этого года мадридский «Реал» предложил «Челси» за Куртуа € 30 млн.
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