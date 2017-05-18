Матч чемпионата Швеции перенесен из-за попытки подкупа футболиста

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Игра была запланирована на 18 мая (начало — 20:00 мск) в Гётеборге.

В заявлении отмечается, что неизвестный предложил игроку АИКа, имя которого не называется, крупную сумму денег. Взамен неизвестный требовал с футболиста путем завуалированных угроз сделать все, чтобы АИК проиграл.

Полиция начала предварительное расследование по данному делу.