Матч чемпионата Швеции перенесен из-за попытки подкупа футболиста
МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Матч 9-го тура чемпионата Швеции по футболу между «Гётеборгом» и АИКом перенесен на неопределенное время
из-за попытки подкупа одного из участников встречи. Об этом сообщает пресс-служба Шведского футбольного союза.
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Игра была запланирована на 18 мая (начало — 20:00 мск) в Гётеборге.
В заявлении отмечается, что неизвестный предложил игроку АИКа, имя которого не называется, крупную сумму денег. Взамен неизвестный требовал с футболиста путем завуалированных угроз сделать все, чтобы АИК проиграл.
Полиция начала предварительное расследование по данному делу.
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