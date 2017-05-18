«Бавария» представила домашнюю форму на сезон-2017/18
Футболисты «Баварии» представили новый домашний комплект формы, в которой будут играть в сезоне-2017/18.
Об этом сообщает технический спонсор немецкого клуба компания аdidas.
Основной цвет остался красным, но теперь на футболках расположены белые вертикальные полосы. Согласно информации источника, новую форму футболисты «Баварии» смогут опробовать уже в последнем туре немецкой Бундеслиги.
20 мая подопечные Карло Анчелотти на «Альянц-Арене» примут «Фрайбург».
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