Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29783653/
18 мая 2017, 11:35 | Футбол: Зарубежный | PROСПОРТ - Казахстан

Криштиану Роналду побил самый впечатляющий рекорд

КриРо установил очередное достижение.

<span class=error>КриРо</span> установил очередное достижение. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Перенесенный матч «Реала» с «Сельтой» сделал «королевский клуб» почти чемпионом, а португальского нападающего Криштиану Роналду — рекордсменом. Оформив дубль в ворота «Сельты», Криштиану довел количество своих мячей до 367, что является наивысшим достижением в топ-5 европейских чемпионатах (Англия, Испания, Италия, Германия, Франция). Таким образом, 32-летний португалец превзошел показатель английского форварда Джимми Гривза. Бывший игрок «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур» до вчерашнего дня являлся лучшим по данному показателю (366 голов в 528 матчах). Стоит отметить, что на счету Криштиану Роналду 84 забитых мяча в рамках АПЛ и 283 гола в Примере. Для установления рекорда Криштиану понадобилось 460 матчей.

Реал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
16 November

Елхан Аманкулов: «Тайский бокс один из претендентов включения в большую олимпийскую семью»

Фроч: «Сейчас я бы избил Головкина, потому что я больше него»

Калоян Петков: «БИИК очень популярен в Париже»