Криштиану Роналду побил самый впечатляющий рекорд

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Перенесенный матч «Реала» с «Сельтой» сделал «королевский клуб» почти чемпионом, а португальского нападающего Криштиану Роналду — рекордсменом. Оформив дубль в ворота «Сельты», Криштиану довел количество своих мячей до 367, что является наивысшим достижением в топ-5 европейских чемпионатах (Англия, Испания, Италия, Германия, Франция). Таким образом, 32-летний португалец превзошел показатель английского форварда Джимми Гривза. Бывший игрок «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур» до вчерашнего дня являлся лучшим по данному показателю (366 голов в 528 матчах). Стоит отметить, что на счету Криштиану Роналду 84 забитых мяча в рамках АПЛ и 283 гола в Примере. Для установления рекорда Криштиану понадобилось 460 матчей.