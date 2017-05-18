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18 мая 2017, 11:33 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

В Англии могут начать дисквалифицировать игроков за симуляцию

Сегодня в английской Премьер-лиге могут принять решение о применении наказания к футболистам, симулирующим на поле, на основании видеозаписи.

Как сообщает The Sun, руководство футбольной ассоциации Англии соберётся для того, чтобы проголосовать по данному вопросу.

Планируется, что созданная комиссия будет каждый понедельник рассматривать видеозаписи с эпизодами, в которых игроки подозреваются в симуляции. Данная система уже используется в Шотландии, но в Англии она по-прежнему нуждается в одобрении.

Ожидается, что решение по вопросу с наказанием симулянтов вступит в АПЛ в силу с начала следующего сезона.
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