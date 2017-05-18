Срна: Пусть Ребров следит за своими футболистами

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Капитан «Шахтера» Дарио Срна поделился эмоциями после победы «горняков» в финале Кубка Украины.

— Шахтер выровнял статистику с Динамо по количеству побед в кубковом турнире. Насколько это было для вас важно?

— Сейчас это не важно. Статистику будем смотреть потом. Главное, что мы выиграли в сложном поединке. Считаю, команда этого заслужила. Шахтер весь сезон играл хорошо, заслуженно выиграл чемпионство, и положили золотые медали в Кубок. Поздравляю президента клуба Рината Ахметова и наших болельщиков с этим грандиозным успехом.

— Что на этот раз было самым сложным в поединке с Динамо?

— Решающие матчи всегда очень трудные. В таких встречах нет фаворита. Тем более что в дебюте игры мы не реализовали пенальти. Но, повторюсь, заслуженно победили.

— Марлосу никто не высказывал претензии за пижонский удар с точки?

— Ни в коем случае. Такое может произойти с каждым. Марлос — герой, он не опустил руки, а почувствовал доверие команды и главного тренера, и в итоге помог выиграть трофей.

— Сергей Ребров на послематчевой пресс-конференции сказал, что тебе нужно было предъявлять красную карточку…

— Пусть наставник Динамо следит за своими футболистами. Я могу сказать, что и Сергея Сидорчука нужно было удалять, так что арбитр был последовательным. Если бы показали красную карточку Сидорчуку, я бы не имел претензий относительно своего удаления. Фол с моей стороны был, и я этого не отрицаю….

— После матча ты подходил к Ярмоленко и что-то говорил динамовцу…

— Прежде всего, хочу сказать, что Ярмоленко классный футболист, он заслуживает играть на высоком уровне. Андрею я сказал, что это футбол, всякое бывает. В свою очередь, Ярмоленко поздравил меня с победой, так же, как и я его поздравлял два года подряд.