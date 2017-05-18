Во второй лиге забит один из самых быстрых голов в истории украинского футбола

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Нападающий кременчугского «Кремня» Артем Козлов стал автором одного из самых быстрых голов в истории украинского профессионального футбола. Чтобы отличиться в воротах «Судостроителя» форварду понадобилось меньше десяти секунд.

Добавим, что матч завершился победой «Кремня» 7:0. Кременчужане находятся в шаге от выхода в первую лигу: для этого подопечным Сергея Свистуна осталось набрать всего одно очко в трех оставшихся матчах.

«Судостроитель» на данный момент занимает последнее место во втором дивизионе, проигрывая «Подолью» из-за худшей разницы мячей. Для николаевцев фиаско «Кремню» стало уже седьмым с разницей в три и более голов во второй части чемпионата.