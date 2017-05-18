Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29783390/
18 мая 2017, 11:14 | Футбол: Зарубежный | UA-Football

Во второй лиге забит один из самых быстрых голов в истории украинского футбола

Даже не понадобилось самим атаковать.

Даже не понадобилось самим атаковать. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Нападающий кременчугского «Кремня» Артем Козлов стал автором одного из самых быстрых голов в истории украинского профессионального футбола. Чтобы отличиться в воротах «Судостроителя» форварду понадобилось меньше десяти секунд.

Добавим, что матч завершился победой «Кремня» 7:0. Кременчужане находятся в шаге от выхода в первую лигу: для этого подопечным Сергея Свистуна осталось набрать всего одно очко в трех оставшихся матчах.

«Судостроитель» на данный момент занимает последнее место во втором дивизионе, проигрывая «Подолью» из-за худшей разницы мячей. Для николаевцев фиаско «Кремню» стало уже седьмым с разницей в три и более голов во второй части чемпионата.

Напомним, в октябре UA-Футбол сообщал, что Роман Яремчук побил исторический рекорд самого быстрого гола в истории украинской Премьер-лиги.

Все спортивные новости Украины
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
21.04.2017

Алиев: Прицепилось "гаденыш" ко мне, потому что так Суркис сказал

Черная смерть Белого Мага. История Арпада Вейса

Леоненко: На Динамо никто не пойдет, даже если будешь деньги давать и пиво наливать