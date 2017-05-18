Во второй лиге забит один из самых быстрых голов в истории украинского футбола
Даже не понадобилось самим атаковать.
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Видимо, что-то случилось...
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Нападающий кременчугского «Кремня» Артем Козлов стал автором одного из самых быстрых голов в истории украинского профессионального футбола. Чтобы отличиться в воротах «Судостроителя» форварду понадобилось меньше десяти секунд.
Добавим, что матч завершился победой «Кремня» 7:0. Кременчужане находятся в шаге от выхода в первую лигу: для этого подопечным Сергея Свистуна осталось набрать всего одно очко в трех оставшихся матчах.
«Судостроитель» на данный момент занимает последнее место во втором дивизионе, проигрывая «Подолью»
Напомним, в октябре
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