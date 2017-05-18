Потолок для «Динамо», бразилозависимость «Шахтер». По итогам финала Кубка и всего сезона

Теперь уже можно подводить даже не промежуточные, а окончательные итоги сезона. Обеим командам осталось сыграть по три матча, но никакой ценности у этих поединков не будет. «Шахтер» — чемпион и обладатель Кубка Украины, «Динамо» удовлетворилось победой в Суперкубке страны.

Собственно, июльская победа Реброва над Фонсекой (это был первый матч португальца в Украине) и не позволяет говорить о «Динамо» в контексте полного и абсолютного провала. В то же время, та победа не компенсирует тот негатив, который киевляне породили своей игрой и результатами в других турнирах.

Это максимум нынешнего «Динамо» — серебряные награды чемпионата и Кубка Украины. Наверное, немного лучше можно было выступить в Лиге чемпионов, хотя в группе не было проходного соперника. Ни одна из трех команд не уступала киевлянам в классе, а по уровню сиюминутной организации игры и исполнительского мастерства и «Бешикташ», и «Наполи» и «Бенфика» находятся впереди «Динамо». Поэтому говорить о несправедливости четвертого места на тот момент действующего чемпиона Украины — недальновидно.

Единственный позитив в работе Сергея Реброва в этом сезоне — это становление нескольких молодых футболистов и расцвет тех, кого уже успели списать со счетов. Речь, конечно же, о Беседине и Шепелеве, а также Гармаше. Первые двое крепко прописались в основе «Динамо», вобрав в себя всю соль стратегии омоложения состава и доверия своим исполнителям. Однако ложка дегтя найдется и для этой бочонки меда. «Динамо» не избавилось от болезненных синдромов трансферного безрассудства. Приглашение Кадара и Пантича затмевает тот позитив, который болельщики могут видеть в работе клуба с молодежью. Особенно это касается Кадара, который оставил очень неоднозначное впечатление. Венгр не является защитником топ-уровня. Его простоватость, неповоротливость и тактическая ограниченность вызывали неприятности для команды даже на уровне внутренних турниров. А ведь летом «Динамо» придется стартовать в квалификации Лиги чемпионов. С Кадаром в составе?

Расцвет Дениса Гармаша — момент яркий, но не самодостаточный. Проблема в том, что в весенних матчах против «Шахтера» Гармаш больше напоминал себя самого двух-, трехлетней давности, чем нового Гармаша — уверенного в себе, искусного и уравновешенного. Здесь снова возникает вопрос стабильности. Сможет ли Денис надолго сохранить хорошую форму и проявлять ее с соперниками высокого класса? Сейчас есть сомнения.

Наконец, надо отметить попытки Сергея Реброва быть тактически гибким тренером. Переход на тактику с тремя центральными защитниками и активными латералями — смелое и интересное решение. Однако вполне ли обдуманное? Такая тактика требует совершенства во взаимодействиях командных звеньев, требует взаимопонимания между партнерами, а также использования скорости при изменении фаз поединка. «Динамо» для такой игры недостаточно подготовлено.

Однако вчерашний матч команда Сергея Реброва провела с соперником на равных. В отличие от нескольких последних матчей «Динамо» против «Шахтера». То есть, тренер сделал верные выводы и максимально усложнил жизнь более классному противнику. Еще одна особенность — это изменение тактики непосредственно во время матча. Пропустив, Сергей Ребров отказался от игры в три защитника в пользу более агрессивной модели. С другой стороны, проигрывая важный поединок, от «Динамо» мы так и не увидели достойного финального штурма — со вторым нападающим, с немецким вариантом центральных защитников в качестве форвардов. Потому что потолок.

«Шахтер» закономерно добыл свои трофеи. «Горняки» сильнее «Динамо» и любой другой команды в Украине. Однако способность этого «Шахтера» добиваться успеха в более конкурентных турнирах, чем Лига Пари-Матч или Кубок Украины, вызывает сомнения. «Шахтер» — это три-четыре бразильца и вся остальная братия. При этом, бразильцы еще и нестабильны в плане завершения атак. Вспомним «Янг Бойз» или «Сельту» и то количество моментов, которые создала и испортила команда Паулу Фонсеки. Если бы кому-то удался такой удар, как удался вчера Марлосу, все сложилось бы по-другому. И наоборот, если бы Марлосу вчера не удалось тот удар — не факт, что «Шахтер» победил бы в овертайме или серии пенальти.

Слишком тонкая материя. Слишком большая зависимость от креативных, но нестабильных в плане характера, эмоций бразильцев. А убери бразильцев из команды вообще — и получится то же «Динамо». Со своим ограниченным потолком пространством.

Вот такая ситуация. «Шахтер» и «Динамо» чувствуют себя далеко не так комфортно, как несколькими годами ранее. И условия для развития команд — далеко не так удобны. И личные поединки между флагманами уже далеко не такие яркие, как раньше. Времена меняются.