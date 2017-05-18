Кто в Лигу Европы? За и против

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В чемпионате Украины 2016/17 осталось сыграть три тура. Интрига — только одна: кто из трех претендентов, — «Черноморец», «Александрия», «Олимпик», — окажется лишним в вопросе распределения мест в Лиге Европы? «Заря» участие в международном турнире себе уже гарантировала (стартовая позиция луганчан определится позже), а вот на еще две путевки есть три претендента. «Олимпик» опережает своих конкурентов на пять очков и имеет очень удобную позицию для финишного спурта. «Александрия» и «Черноморец» — претенденты с равнозначными позиции и претензиями на успех. Рассматриваем все «за» и «против» относительно каждого претендента.

«Олимпик» (Донецк)

ЗА.

— голод к победам;.

«Олимпик» демонстрирует умение настраиваться на матчи, которые являются серьезными раздражителями. Так, дончане во время регулярной части чемпионата дважды отобрали очки у «Шахтера», а после деления на группы одолели киевское «Динамо». Все эти результаты нельзя назвать спонтанными. Кроме того, были и другие содержательные поединки «Олимпика» против более статусных команд — минимальное поражение от «Динамо» на последних минутах гостевого поединка, волевая победа над «Ворсклой», ничья с «Зарей»;.

— стабильность управленцев;.

Роман Санжар работает с этой командой уже четыре года, в совершенстве зная все её слабые и сильные качества. За время пребывания у руля команды тренер ни разу не вляпывался в неприятные истории вроде ссор с подопечными или руководством клуба. Наоборот, от Владислава Гельзина тренер получает полную поддержку. А это способствует хорошей атмосфере и, соответственно, укреплению командного духа;.

ПРОТИВ.

— отсутствие стадиона и болельщика;.

«Олимпик» — команда, перед которой остро стоит проблема стадиона и болельщиков; аренда арены «Динамо» им. Лобановского проблему не решает. В случае выхода в Лигу Европы «Олимпик» вряд ли соберет на трибунах значимую по количеству армию болельщиков;.

— низкий рейтинг;.

«Олимпик» еще ни разу не играл на международной арене, поэтому стартовать придется с рейтингом ассоциации. Это — довольно низкий показатель, поэтому на посев в квалификации рассчитывать будет трудно. А, следовательно, будет большая вероятность уже на ранних стадиях встретиться со статусными соперниками.

«Александрия»

ЗА.

— болельщик;.

«Александрия» обеспечена хорошими домашними условиями. На небольшом, но уютном стадионе «Ника» команда Владимира Шарана будет усилена горячей поддержкой болельщиков. Это проверено прошлогодней дуэлью с хорватским «Хайдуком»;.

— свежий опыт;.

александрийцы должны учесть все нюансы организации и проведения прошлогодней дуэли с «Хайдуком», переняв позитив и отбросив негатив. Во второй попытке клуб должен уберечь себя от организационных проблем, которые были в прошлом году (например, с турникетами), а тренерский штаб имеет отправную точку, от которой можно отталкиваться в процессе подготовки команды к борьбе на двух фронтах;.

ПРОТИВ.

— угроза игрового кризиса;.

«Александрия» часто подвергается игровым кризисам. Владимир Шаран со своими помощниками, очевидно, не выработали четкой стратегии подготовки команды и схемы распределения сил. Поэтому в игре «Александрии» так четко выделяются светлые и темные полосы; не факт, что период еврокубкового старта не совпадет с началом очередного кризиса;.

— отсутствие глубины состава;.

Владимир Шаран должен решать проблемы с составом. Сама по себе обойма «Александрии» не слишком широка, а постоянные травмы футболистов еще больше сужают ее. В частности, есть проблемы с фланговыми защитниками и центральным нападающим.

«Черноморец»

ЗА.

— высокий рейтинг;.

«Черноморец» обладает высоким личным рейтингом, поэтому может рассчитывать на удобные стартовые позиции при жеребьевке;.

— отсутствие давления;.

руководство не требует от Александра Бабича мгновенного прорыва, поэтому выход на международную арену станет для одесситов приятным дополнением. Команда не будет чувствовать на себе безумного давления ответственности за результат, поэтому будет возможность сыграть в свое удовольствие, для своих болельщиков;.

ПРОТИВ.

— нестабильность;.

у Александра Бабича молодая, а значит, и нестабильная команда. Это подтверждается, собственно, результатами и рисунком игры в матчах чемпионата Украины. Нестабильность порождает неопределенность. С другой стороны, к борьбе с такой командой сопернику подготовиться будет труднее;.

— возможная потеря лидеров;.

Данченко, Хочолава — футболисты «Шахтера», которых дончане могут выдернуть во время межсезонья. Это же касается и Андриевского с той лишь разницей, что принадлежит он «Динамо». Не факт, что одесситы сохранят в своем составе тех игроков, чьи контракты принадлежат клубу. Ведь в составе — много перспективной молодежи, к которой присматриваются более состоятельные и статусные клубы.