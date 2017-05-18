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18 мая 2017, 11:06 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Муханов утвержден на пост главного тренера «Актобе»

Сегодня утром состоялась встреча, где аким Актюбинской области Бердибек Машбекович Сапарбаев утвердил кандидатуру Владимира Муханова в роли главного тренера ФК «Актобе», сообщает корреспондент KazFootball.kz.

Сегодня утром состоялась встреча где <span class=error>аким</span> Актюбинской области Бердибек Машбекович Сапарбаев утвердил кандидатуру Владимира <span class=error>Муханова</span> в роли главного тренера ФК <span class=error>Актобе</span> сообщает корреспондент KazFootball.kz. Увеличить
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Напомним, вчера было официально объявлено об увольнении российского специалиста с поста рулевого кокшетауского «Окжетпеса».

С завтрашнего дня Владимир Муханов официально вступит в должность наставника «красно-белых».

Муханов тренировал «Актобе» в сезонах с 2006 по 2012, когда стал с клубом трижды чемпионом страны, по два раза выигрывал «серебро» и «бронзу» Премьер-лиги. После чего работал в России с «Факелом» и «Химками», а с 2014 года тренировал кокшетауский «Окжетпес.

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Почему «Окжетпесу» нужно сделать выбор в пользу других тренеров вместо Пасулько

Почему «Окжетпесу» нужно сделать выбор в пользу других тренеров вместо Пасулько

После перестановок в руководящем составе футбольного клуба «Окжетпес» пост главного тренера покинул Владимир Муханов. Подобный поворот событий напрашивался из-за неудачного выступления команды в нынешнем сезоне. При этом в списке новых тренеров фигурируют такие имена, как Талгат Байсуфинов, Илиан Илиев и Виктор Пасулько, передает корреспондент Vesti.kz.
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