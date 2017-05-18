Муханов утвержден на пост главного тренера «Актобе»
Сегодня утром состоялась встреча, где аким Актюбинской области Бердибек Машбекович Сапарбаев утвердил кандидатуру Владимира Муханова в роли главного тренера ФК «Актобе», сообщает корреспондент KazFootball.kz.
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Напомним, вчера было официально объявлено об увольнении российского специалиста с поста рулевого кокшетауского «Окжетпеса».
С завтрашнего дня Владимир Муханов официально вступит в должность наставника «красно-белых».
Муханов тренировал «Актобе» в сезонах с 2006 по 2012, когда стал с клубом трижды чемпионом страны, по два раза выигрывал «серебро» и «бронзу»
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