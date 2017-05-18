Муханов утвержден на пост главного тренера «Актобе»

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Напомним, вчера было официально объявлено об увольнении российского специалиста с поста рулевого кокшетауского «Окжетпеса».



С завтрашнего дня Владимир Муханов официально вступит в должность наставника «красно-белых».



Муханов тренировал «Актобе» в сезонах с 2006 по 2012, когда стал с клубом трижды чемпионом страны, по два раза выигрывал «серебро» и «бронзу» Премьер-лиги. После чего работал в России с «Факелом» и «Химками», а с 2014 года тренировал кокшетауский «Окжетпес.