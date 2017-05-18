С. Ребров: Срна заслуживал удаления, судья предвзято отнёсся к «Динамо»

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«Поздравляю «Шахтёр» с победой. Сегодня была равная игра, но мы свои моменты не реализовали, а «Шахтёр» реализовал и заслуженно выиграл матч.

В прошлой нашей игре с «Шахтёром» четыре раза били локтем в лицо футболистов. Но после игры никто не сказал об этом ни слова, и во время игры за эти фолы не были показаны жёлтые карточки. Я пять раз пересматривал игру, пять раз пересматривал эти моменты. На них никто даже не обратил внимания.

Я уверен, что сегодня Дарио Срна заслуживал получить вторую жёлтую карточку. Это ни в коем случае не оправдание для нас. Но я считаю, что судья предвзято отнёсся к нашей команде. Хотя, повторюсь, это не оправдание. В такой игре с таким соперником мы не реализовали много моментов. А соперники реализовали, — цитирует Реброва официальный сайт «Динамо».