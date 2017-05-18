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18 мая 2017, 9:25 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Отец Р. Алькантары опроверг информацию о контактах с «Ювентусом»

Отец полузащитника «Барселоны» Рафиньи Алькантары Мазиньо опроверг информацию, что он и его сын контактировали с туринским «Ювентусом».

Сообщалось, в частности, что «старая синьора» заинтересована в услугах футболиста сборной Бразилии и готова предложить за него € 25 млн.

«Мой сын выступает в таком значительном клубе, как “Барселона”, и играет в нём важную роль. Это всё, что я могу сказать на этот счёт», — приводит слова Мазиньо Tuttomercatoweb.

Испанские СМИ распространили информацию, что Алькантара всерьёз задумался о смене клубной прописки, так как не уверен, что в следующем сезоне у него будет соответствующая игровая практика.

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