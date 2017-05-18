Отец Р. Алькантары опроверг информацию о контактах с «Ювентусом»

Сообщалось, в частности, что «старая синьора» заинтересована в услугах футболиста сборной Бразилии и готова предложить за него € 25 млн.

«Мой сын выступает в таком значительном клубе, как “Барселона”, и играет в нём важную роль. Это всё, что я могу сказать на этот счёт», — приводит слова Мазиньо Tuttomercatoweb.

Испанские СМИ распространили информацию, что Алькантара всерьёз задумался о смене клубной прописки, так как не уверен, что в следующем сезоне у него будет соответствующая игровая практика.