Почему «Окжетпесу» нужно сделать выбор в пользу других тренеров вместо Пасулько
После перестановок в руководящем составе футбольного клуба «Окжетпес» пост главного тренера покинул Владимир Муханов. Подобный поворот событий напрашивался
из-за неудачного выступления команды в нынешнем сезоне. При этом в списке новых тренеров фигурируют такие имена, как Талгат Байсуфинов, Илиан Илиев и Виктор Пасулько, передает корреспондент Vesti.kz.
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Очень интересно было бы посмотреть на работу Илиана Илиева, если, конечно, это было бы возможно. В межсезонье он немного поработал с «Алтаем» и очень хорошее впечатление произвел на футболистов. Но по известным причинам клубу не удалось дебютировать в
Тем менее именно с ним синегорцы могли бы выйти на новый уровень.
Талгат Байсуфинов в свое время удержал на плаву «Иртыш». Плодотворно поработал с национальной командой. Уверен, останься он у руля сборной, в Ереване, как минимум, не проиграла бы в рамках отборочного цикла ЧМ-2018. Вот только с «Акжайыком» у него ничего не получилось, хоть и помог уральцам завоевать путевку в
Виктор Пасулько — одиозная фигура. За годы работы в Казахстане успел поскандалить с Виктором Кумыковым и даже требовал от него публичных извинений. Позже Федерация футбола Казахстана выступила миротворцем и примирила тренеров.
Был и другой случай, когда «Ордабасы» при Пасулько оказался замешан в скандальной встрече с «Шахтером». Защитник шымкентцев Мухтар Мухтаров
Впрочем, это неудивительно, поскольку украинский специалист внимание болельщиков временами переводил на околофутбольные вещи, особенно, когда его команда играла не лучшим образом. Не исключено, что на
Напомним, что Владимир Муханов принял «Окжетпес» в декабре 2014 года. В сезоне-2015 кокшетаусцы под его руководством заняли восьмое место в таблице. В следующем году — пятое. В текущем чемпионате они идут на восьмой строчке.
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