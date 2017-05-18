Почему «Окжетпесу» нужно сделать выбор в пользу других тренеров вместо Пасулько

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Очень интересно было бы посмотреть на работу Илиана Илиева, если, конечно, это было бы возможно. В межсезонье он немного поработал с «Алтаем» и очень хорошее впечатление произвел на футболистов. Но по известным причинам клубу не удалось дебютировать в премьер-лиге, вследствие чего ушли многие ведущие игроки вместе с тренером.

Тем менее именно с ним синегорцы могли бы выйти на новый уровень. Все-таки специалисты из Болгарии неплохо себя зарекомендовали в казахстанском чемпионате. К тому же Илиев хорошо котируется в родной стране.

Талгат Байсуфинов в свое время удержал на плаву «Иртыш». Плодотворно поработал с национальной командой. Уверен, останься он у руля сборной, в Ереване, как минимум, не проиграла бы в рамках отборочного цикла ЧМ-2018. Вот только с «Акжайыком» у него ничего не получилось, хоть и помог уральцам завоевать путевку в премьер-лигу. Словом, он стал бы неплохим вариантом для «Окжетпеса».

Виктор Пасулько — одиозная фигура. За годы работы в Казахстане успел поскандалить с Виктором Кумыковым и даже требовал от него публичных извинений. Позже Федерация футбола Казахстана выступила миротворцем и примирила тренеров.

Был и другой случай, когда «Ордабасы» при Пасулько оказался замешан в скандальной встрече с «Шахтером». Защитник шымкентцев Мухтар Мухтаров из-за перебора желтых карточек не имел права играть в этом матче. Хотя игрок не только вышел на поле, но и вывел свою команду с капитанской повязкой. Ошибку признали и в самом клубе, тренер Тимур Иксанов, отвечавший за подсчет карточек, взял вину на себя и впоследствии написал заявление об увольнении, так как шымкентцам было засчитано техническое поражение со счетом 0:3. Казалось бы, с кем такое не бывает. Однако украинец даже не вступился за своего коллегу, которому даже пришлось объясняться, что этим самым не участвовал ни в каком заговоре против Пасулько.

Впрочем, это неудивительно, поскольку украинский специалист внимание болельщиков временами переводил на околофутбольные вещи, особенно, когда его команда играла не лучшим образом. Не исключено, что на каком-то этапе он поможет «Окжетпесу», все-таки ему удавалось ставить неплохую игру в «Ордабасы». Но стоит ли новому руководству вносить в коллектив дисбаланс приглашением одиозного тренера?

Напомним, что Владимир Муханов принял «Окжетпес» в декабре 2014 года. В сезоне-2015 кокшетаусцы под его руководством заняли восьмое место в таблице. В следующем году — пятое. В текущем чемпионате они идут на восьмой строчке.