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18 мая 2017, 8:22 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Жардим заявил, что победа с «Монако» в чемпионате Франции пока главная в его карьере

МОСКВА, 18 мая — Р-Спорт. Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим заявил, что победа с командой в чемпионате Франции по футболу является главной в его тренерской карьере.

«Монако» в среду победил дома «Сент-Этьен» (2:0) и досрочно стал чемпионом Франции. Последний раз монегаски становились чемпионами в 2000 году.

«Победа в чемпионате команды, которая не являлась фаворитом, это большой успех. Это самый важный трофей в моей тренерской карьере. Чемпионство “Монако” ценнее последних четырех побед “Пари Сен-Жермен” в Лиге 1, так как чемпионство “ПСЖ” — это уже обыденность», — цитирует Жардима L’Equipe.

Ранее Жардим был признан лучшим тренером чемпионата Франции в сезоне-2016/17.

Монако
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