«Фенербахче» с Нойштедтером вылетел из Кубка Турции, проиграв по пенальти 9:10
В ответном полуфинальном матче Кубка Турции «Фенербахче» на своём поле принимал «Истанбул Башакшехир».
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Встреча завершилась со счётом 2:2, а в серии пенальти сильнее оказались гости.
За «Фенербахче» отличились Озан Туфан и Мусса Сов, а в составе гостей Эмре Белёзоглу и Самуэль Холмен. Первый матч также завершился со счётом 2:2. Таким образом, после основного времени было назначено дополнительное, а после этого состоялась и серия пенальти. В затяжной серии пенальти победу со счётом 10:9 одержал «Истанбул Башакшехир».
Российский защитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер вышел на поле на замену на 104-й минуте и смог реализовать свой удар в послематчевой серии пенальти.
Таким образом, «Фенербахче» покидает Кубок Турции, а «Истанбул Башакшехир» пробился в финал турнира, в котором сыграет с «Коньяспором».
Кубок Турции, ½ финала (ответный матч).
«Фенербахче» — «Истанбул Башакшехир» — 2:2 (по пенальти — 9:10).
Голы: Белёзоглу, 43 (0:1); Сов, 71 (1:1); Холмен, 86 (1:2), Туфан, 87 (2:2).
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