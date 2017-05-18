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18 мая 2017, 1:00 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Источник: «Уотфорд» отказался от кандидатуры Слуцкого

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий не будет работать в «Уотфорде».

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Леонид <span class=error>Слуцкий</span> не будет работать в <span class=error>Уотфорде</span>. Увеличить
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Руководство клуба ранее изучало такой вариант, но решило отказаться от кандидатуры российского специалиста, утверждает The Telegraph.

По данным источника, основным претендентом на пост тренера «Уотфорда» является Марку Силва, который не сумел спасти «Халл Сити» от вылета в Чемпионшип.

Накануне руководство «Уотфорда» объявило, что главный тренер Вальтер Маццарри покинет команду по окончании сезона. 55-летний специалист возглавил «Уотфорд» летом прошлого года. Под его руководством команда одержала 11 побед в 37 матчах АПЛ, 7 раз сыграла вничью и уступила в 19 встречах. Контракт Вальтера Маццарри с «Уотфордом» был рассчитан до июня 2019 года.

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