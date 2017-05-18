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18 мая 2017, 0:33 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Тренер ПАОКа оказался в больнице после попадания в голову банки пива в матче с «Панатинаикосом»

Матч 2-го тура плей-офф чемпионата Греции между «Панатинаикосом» и ПАОКом был прерван.

Матч 2-го тура <nobr>плей-офф</nobr> чемпионата Греции между Панатинаикосом и <span class=error>ПАОКом</span> был прерван. Увеличить
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Во второй половине встречи на трибунах возникли беспорядки, в результате которых в голову главному тренеру команды из Салоников Владимир Ивичу попала пивная банка. 40-летний специалист получил травму головы и был доставлен в больницу.

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