Тренер ПАОКа оказался в больнице после попадания в голову банки пива в матче с «Панатинаикосом»
Матч 2-го тура
плей-офф чемпионата Греции между «Панатинаикосом» и ПАОКом был прерван.
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Видимо, что-то случилось...
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Во второй половине встречи на трибунах возникли беспорядки, в результате которых в голову главному тренеру команды из Салоников Владимир Ивичу попала пивная банка. 40-летний специалист получил травму головы и был доставлен в больницу.
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