«Реал» победил «Сельту» и вышел в лидеры чемпионата Испании по футболу
Мадридский «Реал» в гостях победил «Сельту» из Виго в перенесенном матче 21-го тура чемпионата Испании по футболу.
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Встреча, прошедшая в среду в Виго, завершилась со счетом 4:1 в пользу «Реала». В составе победителей дубль сделал Криштиану Роналду (10-я и 48-я минуты), по голу забили Карим Бензема (70) и Тони Кроос (88). У «Сельты» отличился Йон Гвидетти (69). Хозяева с 62-й минуты играли в меньшинстве после удаления Яго Аспаса.
«Реал» набрал 90 очков и вышел в лидеры чемпионата Испании, опережая идущую второй «Барселону» на три балла. В заключительном туре «Реал» 21 мая на выезде сыграет с «Малагой».
«Сельта» с 44 очками занимает 13-е место.
Главные тренеры
|Эдуардо Бериссо
|Зинедин Зидан
Голы
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Составы
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Статистика
|6
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|17
|Удары (всего)
|13
|6
|Удары в створ
|8
|4
|Угловые
|6
|17
|Фолы
|9
|2
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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