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18 мая 2017, 0:29 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Реал» победил «Сельту» и вышел в лидеры чемпионата Испании по футболу

Мадридский «Реал» в гостях победил «Сельту» из Виго в перенесенном матче 21-го тура чемпионата Испании по футболу.

Мадридский Реал в гостях победил <span class=error>Сельту</span> из <span class=error>Виго</span> в перенесенном матче 21-го тура чемпионата Испании по футболу. Увеличить
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Встреча, прошедшая в среду в Виго, завершилась со счетом 4:1 в пользу «Реала». В составе победителей дубль сделал Криштиану Роналду (10-я и 48-я минуты), по голу забили Карим Бензема (70) и Тони Кроос (88). У «Сельты» отличился Йон Гвидетти (69). Хозяева с 62-й минуты играли в меньшинстве после удаления Яго Аспаса.

«Реал» набрал 90 очков и вышел в лидеры чемпионата Испании, опережая идущую второй «Барселону» на три балла. В заключительном туре «Реал» 21 мая на выезде сыграет с «Малагой».

«Сельта» с 44 очками занимает 13-е место.

17.05.2017 22:00 основной раунд: 21-й тур Balaidos
Сельта 1:4 Реал
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Эдуардо Бериссо Зинедин Зидан
Голы
69′ Йон Гвидетти (П. Систо) 9
7 Криштиану Роналду 10′
7 Криштиану Роналду (Франсиско Роман Иско) 48′
9 Карим Бензема (Виейра да Силва Марселу) 70′
8 Тони Кроос (К. Бензема) 88′
Составы
Серхио Альварес 1
73′ Уго Мальо 2
64′ Хонатан Хонни Кастро 19
Густаво Даниэль Кабраль 22
Факундо Ронкалья 24
38′ 62′ Яго Аспас 10
85′ Пабло Эрнандес 8
Даниэль Васс 18
80′ Пионе Систо 11
Папе Шейх Диоп 28
72′ Руис Хосабед Санчес 16
Марсело Диас 5
66′ 86′ Йон Гвидетти 9
Клаудио Бовю 12
1 Кейлор Навас
23 Луис да Силва Данилу
12 Виейра да Силва Марселу
4 Серхио Рамос 85′
5 Рафаэль Варан
8 Тони Кроос
19 Лука Модрич
9 Карим Бензема
22 Франсиско Роман Иско 84′
17 Лукас Васкес
7 Криштиану Роналду 84′
20 Марко Асенсио
14 Каземиру 72′ 30′
16 Матео Ковачич
Статистика
6 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 13
6 Удары в створ 8
4 Угловые 6
17 Фолы 9
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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