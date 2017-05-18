«Реал» победил «Сельту» и вышел в лидеры чемпионата Испании по футболу

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Встреча, прошедшая в среду в Виго, завершилась со счетом 4:1 в пользу «Реала». В составе победителей дубль сделал Криштиану Роналду (10-я и 48-я минуты), по голу забили Карим Бензема (70) и Тони Кроос (88). У «Сельты» отличился Йон Гвидетти (69). Хозяева с 62-й минуты играли в меньшинстве после удаления Яго Аспаса.

«Реал» набрал 90 очков и вышел в лидеры чемпионата Испании, опережая идущую второй «Барселону» на три балла. В заключительном туре «Реал» 21 мая на выезде сыграет с «Малагой».

«Сельта» с 44 очками занимает 13-е место.