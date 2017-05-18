«Ювентус» стал обладателем Кубка Италии в 12-й раз
МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Туринский «Ювентус» обыграл римский «Лацио» со счетом 2:0 в финале Кубка Италии по футболу, который состоялся на стадионе «Олимпийский» в Риме.
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В составе туринцев отличились Дани Алвес (12-я минута) и Леонардо Бонуччи (24).
«Ювентус» стал обладателем Кубка Италии в 12-й раз и увеличил свой собственный рекорд. Ранее туринский клуб становился обладателем Кубка Италии в сезонах 1937/38, 1941/42, 1958/59, 1959/60, 1964/65, 1978/79, 1982/83, 1989/90, 1994/95, 2014/15, 2015/16.
«Ювентус» лидирует в чемпионате Италии за два тура до конца чемпионата с 85 очками. 3 июня итальянский клуб сыграет в финале Лиги чемпионов против испанского «Реала».
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