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18 мая 2017, 0:23 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Монако» стал чемпионом Франции

«Монако» выиграл у «Сент-Этьена» в перенесенном матче 31-го тура французской Лиги 1.

Монако выиграл у Сент-<span class=error>Этьена</span> в перенесенном матче 31-го тура французской Лиги 1. Увеличить
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Встреча проходила в Монако на стадионе «Луи II» и завершилась со счетом 2:0.

В середине первого тайма забил Килиан Мбаппе, результативной передачей отметился Радамель Фалькао. В концовке с передачи Тома Лемара отличился Валер Жермен.

«Монако» (92 очка) досрочно гарантировал себе победу в чемпионате Франции: за тур до окончания первенства идущий вторым «ПСЖ» отстает от монегасков на 6 баллов. «Сент-Этьен» (50 очков) — восьмой.

«Монако» выиграл Лигу 1 в 8-й раз, догнав «Нант». Больше побед в Лиге 1 только у «Марселя» (9) и «Сент-Этьена» (10).

17.05.2017 22:00 основной раунд: 31-й тур Stade Louis II
Монако 2:0 Сент-Этьен
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Леонарду Жардим Кристоф Гальтье
Голы
19′ Кильян Мбаппе 29
90+3′ Валер Жермен 18
Составы
Даниэль Субашич 1
Фабинью 2
Жемерсон 5
Джибриль Сидибе 19
Бенжамен Менди 23
Камиль Глик 25
Жоау Моутинью 8
Тома Лемар 27
67′ 69′ Бернарду Силва 10
Валер Жермен 18
90′ Кильян Мбаппе 29
Андреа Раджи 24
88′ Радамель Фалькао 9
Гвидо Каррильо 11
16 Стефан Рюффье
2 Кевин Теофиль-Катрин
3 Пьер-Ив Полома
4 Лео Лакруа 78′
19 Флорантен Погба
14 Жордан Верету
32 Арно Норден
11 Анри Севе
18 Фабьен Лемуан 85′
31 Кенни Роша Сантуш
31 Дигбо Маига 21′
6 Жереми Клеман
23 Александр Седерлунд 68′
21 Ромен Амума
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 5
5 Удары в створ 3
10 Угловые 4
6 Фолы 9
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Клеман Тюрпен (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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