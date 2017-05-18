«Монако» стал чемпионом Франции
«Монако» выиграл у «Сент-Этьена» в перенесенном матче 31-го тура французской Лиги 1.
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Встреча проходила в Монако на стадионе «Луи II» и завершилась со счетом 2:0.
В середине первого тайма забил Килиан Мбаппе, результативной передачей отметился Радамель Фалькао. В концовке с передачи Тома Лемара отличился Валер Жермен.
«Монако» (92 очка) досрочно гарантировал себе победу в чемпионате Франции: за тур до окончания первенства идущий вторым «ПСЖ» отстает от монегасков на 6 баллов. «Сент-Этьен» (50 очков) — восьмой.
«Монако» выиграл Лигу 1 в 8-й раз, догнав «Нант». Больше побед в Лиге 1 только у «Марселя» (9) и «Сент-Этьена» (10).
|17.05.2017 22:00
|основной раунд: 31-й тур
|Stade Louis II
|Монако
|2:0
|Сент-Этьен
|Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
|Леонарду Жардим
|Кристоф Гальтье
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|5
|5
|Удары в створ
|3
|10
|Угловые
|4
|6
|Фолы
|9
|1
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Клеман Тюрпен (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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