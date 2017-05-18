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18 мая 2017, 0:20 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Саутгемптоном» в матче чемпионата Англии

«Манчестер Юнайтед» в гостях сыграл вничью с «Саутгемптоном» в матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу.

Манчестер Юнайтед в гостях сыграл вничью с Саутгемптоном в матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу. Увеличить
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Встреча, прошедшая в среду в Саутгемптоне, завершилась со счетом 0:0.

«Манчестер Юнайтед» с 66 очками занимает шестое место в чемпионате Англии за тур до окончания турнира, «Саутгемптон» с 46 баллами идет восьмым.

17.05.2017 21:45 основной раунд: 28-й тур St Mary's Stadium
Саутгемптон 0:0 Манчестер Юнайтед
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Клод Пюэль Жозе Моуринью
Нереализованные пенальти
6′ М. Габбьядини 20
Составы
Фрэйзер Форстер 1
Мая Йосида 3
Джек Стивенс 24
Мэт Таргетт 33
Стивен Дэйвис 8
Душан Тадич 11
10′ Ориоль Ромеу 14
Натан Редмонд 22
37′ 69′ Седрик Суариш 2
Жереми Пье 26
77′ Джеймс Уорд-Проуз 16
Софьян Буфаль 19
63′ Маноло Габбьядини 20
Джей Родригес 9
20 Серхио Ромеро
3 Эрик Байи
4 Фил Джоунс 51′
12 Крис Смоллинг
36 Маттео Дармиан
22 Генрих Мхитарян
10 Уэйн Руни
11 Антони Марсьяль
38 Аксель Туанзебе 64′
16 Майкл Кэррик
8 Хуан Мануэль Мата 69′
19 Маркус Рэшфорд
27 Маруан Феллаини 75′
21 Андер Агуэра Эррера
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 11
6 Удары в створ 1
7 Угловые 3
7 Фолы 10
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Майкл Лесли Дин (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Саутгемптон
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