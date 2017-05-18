«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Саутгемптоном» в матче чемпионата Англии
«Манчестер Юнайтед» в гостях сыграл вничью с «Саутгемптоном» в матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу.
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Встреча, прошедшая в среду в Саутгемптоне, завершилась со счетом 0:0.
«Манчестер Юнайтед» с 66 очками занимает шестое место в чемпионате Англии за тур до окончания турнира, «Саутгемптон» с 46 баллами идет восьмым.
|17.05.2017 21:45
|основной раунд: 28-й тур
|St Mary's Stadium
|Саутгемптон
|0:0
|Манчестер Юнайтед
|Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
|Клод Пюэль
|Жозе Моуринью
Нереализованные пенальти
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|17
|Удары (всего)
|11
|6
|Удары в створ
|1
|7
|Угловые
|3
|7
|Фолы
|10
|0
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Майкл Лесли Дин (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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