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17 мая 2017, 23:35 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Реал» продлил рекордную серию, забив в 63-м матче подряд

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду открыл счёт в гостевом вынесенном матче 21-го тура чемпионата Испании с «Сельтой».

Нападающий Реала <span class=error>Криштиану</span> <span class=error>Роналду</span> открыл счёт в гостевом вынесенном матче 21-го тура чемпионата Испании с <span class=error>Сельтой</span>. Увеличить
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Португальский футболист отличился на 10-й минуте после передачи Иско.

«Сливочные» забили в своей 63-й игре подряд во всех турнирах, продлив собственную рекордную серию по этому показателю для клубов из пяти ведущих лиг Европы. «Реал» в последний раз не поражал ворот соперника в полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:0) 26 апреля 2016 года.

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