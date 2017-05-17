«Реал» продлил рекордную серию, забив в 63-м матче подряд
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду открыл счёт в гостевом вынесенном матче 21-го тура чемпионата Испании с «Сельтой».
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Португальский футболист отличился на 10-й минуте после передачи Иско.
«Сливочные» забили в своей 63-й игре подряд во всех турнирах, продлив собственную рекордную серию по этому показателю для клубов из пяти ведущих лиг Европы. «Реал» в последний раз не поражал ворот соперника в полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:0) 26 апреля 2016 года.
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