«Партизан» стал чемпионом Сербии
«Партизан» на выезде переиграл «Раднички» в матче 36-го тура чемпионата Сербии.
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Эта победа гарантировала белградской команде победу в турнире по итогам сезона. Это восьмой чемпионский титул для «Партизана».
Таким образом, белградцы в суледующем сезоне сыграют в предварительном раунде Лиги чемпионов.
Чемпионат Сербии.
36-й тур.
«Раднички» — «Партизан» — 1:3 (0:0).
Голы: Леонарду, 55 (0:1). Джурджевич, 58 (0:2). Джурджевич, 78 (0:3). Живкович, 85 (1:3).
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