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17 мая 2017, 23:28 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Партизан» стал чемпионом Сербии

«Партизан» на выезде переиграл «Раднички» в матче 36-го тура чемпионата Сербии.

Партизан на выезде переиграл <span class=error>Раднички</span> в матче 36-го тура чемпионата Сербии. Увеличить
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Эта победа гарантировала белградской команде победу в турнире по итогам сезона. Это восьмой чемпионский титул для «Партизана».

Таким образом, белградцы в суледующем сезоне сыграют в предварительном раунде Лиги чемпионов.

Чемпионат Сербии.

36-й тур.

«Раднички» — «Партизан» — 1:3 (0:0).

Голы: Леонарду, 55 (0:1). Джурджевич, 58 (0:2). Джурджевич, 78 (0:3). Живкович, 85 (1:3).

Партизан
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