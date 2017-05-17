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17 мая 2017, 23:10 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Шахтёр» победил киевское «Динамо» в финале Кубка Украины

«Шахтёр» победил киевское «Динамо» в финале Кубка Украины.

Шахтёр победил киевское Динамо в финале Кубка Украины. Увеличить
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Встреча проходила в Харькове на стадионе «Металлист» и завершилась со счётом 1:0. Единственный гол на 80-й минуте забил Марлос.

«Шахтёр» стал обладателем кубка Украины в 11-й раз и повторил рекорд киевского «Динамо», которое также выигрывало этот трофей 11 раз. Два раза в Кубке Украины побеждал «Черноморец», по одному разу — «Таврия» и «Ворскла».

Ранее «Шахтёр» досрочно стал чемпионом Украины. Таким образом, «горняки» оформили «золотой дубль».

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