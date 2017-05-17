«Ильичевец» вернулся в украинскую премьер-лигу

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В матче 31-го тура первой лиги клуб из Мариуполя одолел «Тернополь» (1:0). По информации СМИ, «Ильичевец» в следующем сезоне, скорее всего, сменит название и будет называться «Мариуполь».

За три тура до конца сезона на втором месте в первой лиге идет «Десна», на три очка отстает «Верес».