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17 мая 2017, 22:40 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Ильичевец» вернулся в украинскую премьер-лигу

«Ильичевец» вернулся в украинскую премьер-лигу после двухлетнего отсутствия.

Ильичевец вернулся в украинскую <nobr>премьер-лигу</nobr> после двухлетнего отсутствия. Увеличить
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В матче 31-го тура первой лиги клуб из Мариуполя одолел «Тернополь» (1:0). По информации СМИ, «Ильичевец» в следующем сезоне, скорее всего, сменит название и будет называться «Мариуполь».

За три тура до конца сезона на втором месте в первой лиге идет «Десна», на три очка отстает «Верес».

Ильичевец
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