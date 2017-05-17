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17 мая 2017, 22:30 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Красножан рассказал о переговорах с «Актобе»

Бывший главный тренер нальчикского «Спартака», московского «Локомотива», второй сборной России, махачкалинского «Анжи», краснодарской «Кубани», грозненского «Терека» и сборной Казахстана Юрий Красножан прокомментировал информацию о своём возможном назначении на пост рулевого «Актобе».

Бывший главный тренер нальчикского Спартака московского Локомотива второй сборной России махачкалинского <span class=error>Анжи</span> краснодарской Кубани грозненского Терека и сборной Казахстана Юрий <span class=error>Красножан</span> прокомментировал информацию о своём возможном назначении на пост рулевого <span class=error>Актобе</span>. Увеличить
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 — Разговор про «Актобе» был. Но есть принцип очередности: у меня есть переговоры, которые начались раньше, чем с «Актобе», и пока они не завершены.

 — С каким клубом?
— Смысл называть клуб, если ещё нет решения? — сказал Красножан корреспонденту портала «Евро-Футбол. Ру» Кириллу Иванцову.

Актобе
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