Красножан рассказал о переговорах с «Актобе»
Бывший главный тренер нальчикского «Спартака», московского «Локомотива», второй сборной России, махачкалинского «Анжи», краснодарской «Кубани», грозненского «Терека» и сборной Казахстана Юрий Красножан прокомментировал информацию о своём возможном назначении на пост рулевого «Актобе».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Разговор про «Актобе» был. Но есть принцип очередности: у меня есть переговоры, которые начались раньше, чем с «Актобе», и пока они не завершены.
— С каким клубом?
— Смысл называть клуб, если ещё нет решения? — сказал Красножан корреспонденту портала «Евро-Футбол. Ру» Кириллу Иванцову.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter