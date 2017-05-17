Красножан рассказал о переговорах с «Актобе»

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— Разговор про «Актобе» был. Но есть принцип очередности: у меня есть переговоры, которые начались раньше, чем с «Актобе», и пока они не завершены.



— С каким клубом?

— Смысл называть клуб, если ещё нет решения? — сказал Красножан корреспонденту портала «Евро-Футбол. Ру» Кириллу Иванцову.