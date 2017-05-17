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17 мая 2017, 21:23 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Брат и сестра из Китая приобрели английский футбольный клуб «Рединг»

Инвесторы из Китая Дай Йонг и Дай Сю Ли, являющиеся братом и сестрой, приобрели контрольный пакет акций английского футбольного клуба «Рединг».

Инвесторы из Китая Дай <span class=error>Йонг</span> и Дай Сю Ли являющиеся братом и сестрой приобрели контрольный пакет акций английского футбольного клуба Рединг. Увеличить
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Переговоры о приобретении 75% акций английского клуба у предыдущих владельцев из Таиланда начались в ноябре, информирует BBC.

Английская футбольная лига опубликовала заявление, в котором говорится, что у организаций нет «никаких возражений в связи со сменой основного акционера «Рединга».

Даи Йонг и Дай Сю Ли ранее пытались купить «Халл Сити», но не смогли завершить сделку.

«Рединг» на этой неделе вышел в финал плей-офф за путёвку в АПЛ.

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