Брат и сестра из Китая приобрели английский футбольный клуб «Рединг»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Переговоры о приобретении 75% акций английского клуба у предыдущих владельцев из Таиланда начались в ноябре, информирует BBC.

Английская футбольная лига опубликовала заявление, в котором говорится, что у организаций нет «никаких возражений в связи со сменой основного акционера «Рединга».

Даи Йонг и Дай Сю Ли ранее пытались купить «Халл Сити», но не смогли завершить сделку.