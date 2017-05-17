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17 мая 2017, 20:07 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Раньери — главный кандидат на пост наставника «Уотфорда»

Бывший главный тренер «Челси» и «Лестер Сити» Клаудио Раньери может вернуться в Англию.

Бывший главный тренер <span class=error>Челси</span> и <span class=error>Лестер</span> Сити <span class=error>Клаудио</span> <span class=error>Раньери</span> может вернуться в Англию. Увеличить
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Раньери является главным кандидатом на пост главного тренера «Уотфорда», утверждает Sky Sports.

Накануне руководство «Уотфорда» объявило, что главный тренер Вальтер Маццарри покинет команду по окончании сезона. 55-летний специалист возглавил «Уотфорд» летом прошлого года. Под его руководством команда одержала 11 побед в 37 матчах АПЛ, 7 раз сыграла вничью и уступила в 19 встречах. Контракт Вальтера Маццарри с «Уотфордом» был рассчитан до июня 2019 года.

На прошлой неделе в английских СМИ сообщалось, что россиянин Леонид Слуцкий — кандидат номер один на пост главного тренера «Уотфорда».

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