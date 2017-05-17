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Раньери является главным кандидатом на пост главного тренера «Уотфорда», утверждает Sky Sports.

Накануне руководство «Уотфорда» объявило, что главный тренер Вальтер Маццарри покинет команду по окончании сезона. 55-летний специалист возглавил «Уотфорд» летом прошлого года. Под его руководством команда одержала 11 побед в 37 матчах АПЛ, 7 раз сыграла вничью и уступила в 19 встречах. Контракт Вальтера Маццарри с «Уотфордом» был рассчитан до июня 2019 года.

На прошлой неделе в английских СМИ сообщалось, что россиянин Леонид Слуцкий — кандидат номер один на пост главного тренера «Уотфорда».