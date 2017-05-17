«Актобе» обыграл «Атырау» в перенесенном матче седьмого тура КПЛ

Существует такое устойчивое клише, как «голосование ногами», которое может относиться, в числе прочего, к спортивным мероприятиям — когда зритель их игнорирует, например. Применим подобный термин и в футболе, — ведь популярность той или иной команды в народе нередко определяется посредством анализа количественной посещаемости ее матчей.