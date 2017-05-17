«Актобе» обыграл «Атырау» в перенесенном матче седьмого тура КПЛ
ФК «Актобе» обыграл «Атырау» в домашнем перенесенном матче седьмого тура футбольной
премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Встреча завершилась со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Иури Мамуте, отличившийся на 81-й минуте с пенальти.
Таким образом, в 11-ти встречах «Актобе» набрал 9 очков и сравнялся с «Шахтером», оставаясь худшей командой КПЛ наравне с карагандинским клубом.
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