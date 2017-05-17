Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29777124/
17 мая 2017, 19:15 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

«Актобе» обыграл «Атырау» в перенесенном матче седьмого тура КПЛ

ФК «Актобе» обыграл «Атырау» в домашнем перенесенном матче седьмого тура футбольной премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Исход встречи решил один гол. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча завершилась со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Иури Мамуте, отличившийся на 81-й минуте с пенальти.

Таким образом, в 11-ти встречах «Актобе» набрал 9 очков и сравнялся с «Шахтером», оставаясь худшей командой КПЛ наравне с карагандинским клубом.

Актобе
Новости Матчи Состав Статистика
Атырау
Новости Матчи Состав
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

За футбол голосуют ногами

За футбол голосуют ногами

Существует такое устойчивое клише, как «голосование ногами», которое может относиться, в числе прочего, к спортивным мероприятиям — когда зритель их игнорирует, например. Применим подобный термин и в футболе, — ведь популярность той или иной команды в народе нередко определяется посредством анализа количественной посещаемости ее матчей.
Еще 7 новостей  Все новости
17 мая

Боксер Илья Очкин принес Казахстану шестую медаль Исламиады-2017

Байсуфинов может заменить Муханова на посту главного тренера "Окжетпеса"

Казахстанец Заурбек проиграл чемпиону мира-2013 и стал бронзовым призером Исламиады-2017